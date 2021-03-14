إلى الرؤساء الثلاثة… والآخرين

شهدت تونس هذا الأسبوع حدثا هامّا سيُسجّله التاريخ بأحرف سوداء، يتمثّل في هجومين، واحد سياسي والآخر بوليسي، على اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع « اتحاد علماء المسلمين » بتونس. هذا الاعتصام السلمي والمُرخّص فيه، والذي دام أكثر من مائة يوم دون تسجيل أي تجاوز، يهدف إلى المطالبة بغلق مقر تلك المنظمة المُصنّفة إرهابية في العديد من دول العالم، علما بأن مهمّة ذلك الفرع تتمثّل في إعطاء « دروس » في التطرّف والتكفير خارجة تماما عن المناهج التعليمية التونسية، وفي تعليم مبادئ وممارسات يُجرّمها القانون التونسي، وفي الدعوة إلى العنف واغتيال رجال الأمن والجيش باعتبارهم طغاة والمدنيين « الكفار » حسب تقييمات لا علاقة لها بالدين ولا بالمنطق ولا بالقانون
لقائل أن يقول: بما أن هذه المنظمة إرهابية، لماذا سمحت الدولة التونسية بفتح مقر لها في تونس، وهي التي يُفترض أن تكون في حرب على الإرهاب؟ ولو فرضنا أن الدولة لم تتفطّن إلى طبيعتها الإرهابية طيلة ثماني سنوات من النشاط، لماذا لم تُغلق هذا المقر عندما أخبرها حزب معارض بوجوده وبطبيعة نشاطه؟
إلّا أن ردّ الفعل على هذا المطلب تمّ تجاهله من قبل السلطة التي جعل الله بين أيديها سدّا ومن خلفها سدا فأغشاها فهي لا تُبصر، وسواء عليها أأنذروها أم لم يُنذروها لا تُؤمن. بل إن ما حدث يتجاوز ذلك بكثير. إذ تمّ تنظيم هجوم أول سياسي قاده رئيس الكتلة البرلمانية التكفيرية العنيفة، مُتفوّها بكلام لا أسمح لنفسي بأن أمضي على مقال يحتوي على عيّنة منه، تلاه في اليوم الموالي هجوم سياسي آخر قاده أحد أكبر زعماء الحزب الحاكم. أما الهجوم الثاني فجاء ليلا عن طريق رجال الأمن لتحطيم الخيمة على المعتصمين بشكل أدى إلى نقل ثلاثة منهم على عجل إلى المستشفى، دون اعتبار أضرار التعنيف المادي والمعنوي الذي لحق بالمعتصمين الآخرين، في أجواء توحي بحرب بين المدافعين على الوكر الإرهابي المُدجّجين بالأسلحة من جهة، والمناهضين له المُسلحين بالصبر وبالإيمان بقضيّتهم من الجهة الأخرى
فجر يوم 11 مارس 2021، سيُسجّله التاريخ دون شك كنقطة تحول في المسار السياسي ليُدخلنا في مرحلة جديدة من تاريخ تونس. وهي مرحلة سيتحمل كلّ منا مسؤوليته فيها. وهنا، أبدأ بطرح الأسئلة التالية على الرؤساء الثلاثة
إلى رئيس الجمهورية: إن دستورنا الهجين منح للرئيس سلطة محدودة، ومع ذلك، فإن رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور الذي ينصّ على مدنيّة الدولة، وهو رئيس مجلس الأمن القومي الذي يسهر على أمن البلاد من كل المخاطر، ولا سيما منها مخاطر الإرهاب. فهل شاهدت يا سيادة الرئيس أحداث فجر 11 مارس؟ فالشعب ينتظر منك، ومن مجلس الأمن القومي، موقفا من الحرب الدائرة بين من يُقاوم الإرهاب ومن يُدافع عنه. بل هو ينتظر أكثر من موقف وإنما إجراء حازما
إلى رئيس مجلس النواب: كيف تُجيب عمّا يُنسب إليك من أنّك تُدافع بشراسة عن وكر الإرهاب وعن علاقتك بالقرضاوي وبجمعيّته على حساب أمن بلادك وأمن الشعب الذي ترأس من ينوبه؟ هل أغمضت عينيك ونمت نوما هادئا بعد أن شاهدت أحد أعضاء المجلس الذي ترأسَه وتُمثّله، وقد ألقي به في المستشفى جراء ما أصابه من عنف بسبب دفاعه عن تونس ضد الإرهاب؟
إلى رئيس الحكومة: بعد أن اتّضح للجميع أن جهدك مُنصبّ بالخصوص على الحفاظ على منصبك وعلى علاقتك بمن يستعملك، إلى حين، في ذلك المنصب لمآرب لا علاقة لها بمصلحة الوطن ولا حتى بمصلحتك، على حساب أمن الشعب ومستقبل أبنائه، فهل سمعت بمقتل طفلين صغيرين اصطحبا أمّهما لجمع الحطب جراء انفجار لغم وضعه أناس من رهط خرّيجي المدرسة التي دافع عنها بشراسة من يُفترض أن يكونوا تحت إمرتك؟
أما السؤال الأهم، فهو مُوجّه إلى الآخرين، إلى النواب والأحزاب والمنظمات والجمعيات وإلى كافة أفراد الشعب: لقد تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وعرفنا من منّا يخدم مصلحة البلاد والشعب والأجيال القادمة ويعمل من أجل أن تكون بلادنا دولة جمهورية ديمقراطية مدنيّة حداثية، ومن منا يعمل من أجل مصالح ذاتيّة أو أجندات أجنبية أو إيديولوجيات إرهابية ظلامية مُتطرّفة. وهو وضع يرفض الجلوس بين كرسيّيْن ويرفض التذبذب. فهل ما زلتم مُصرّين على التمسّك بالزعامة؟ هل ما زلتم قابلين لوضع التشتت والصراع بينكم لأسباب تافهة ومُخجلة أحيانا؟ أما حان وقت الوقوف صفا واحدا للذود عن وطننا؟
بقلم منير الشرفي