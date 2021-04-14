إلى الجحيم محمد مرسي… تشاووش أوغلو يعلن أن مرحلة جديدة تبدأ بين تركيا ومصر

بيان لوزارة الخارجية التركية يشير إلى إجراء الوزير التركي اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري، وهو أول اتصال مباشر بينهما منذ بدء أنقرة محاولات لتحسين العلاقات مع القاهرة، بعد سنوات من القطيعة بين البلدين
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء أن مرحلة جديدة تبدأ بين تركيا ومصر ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة
جاء ذلك في معرض تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو للصحفيين اليوم الأربعاء تعليقا على تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره المصري سامح شكري
وقال تشاووش أوغلو إن : عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين وسيتم تعيين سفير
وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و : يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة
وقالت تركيا الشهر الماضي إنها استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر وترغب في تحسين التعاون بعد توتر دام سنوات، منذ أن عزل الجيش المصري في عام 2013 الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان مقرباً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وذكرت الخارجية التركية في بيانها : تحدث وزيرنا السيد مولود جاويش أوغلو مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بهدف تبادل التهاني بحلول شهر رمضان
وقد يكون لتحسن العلاقات انعكاسات على منطقة شرق البحر المتوسط. وساندت تركيا طرفاً مختلفاً عن الذي ساندته مصر في الصراع الليبي، وأبرم كل جانب اتفاقات بحرية مع دول ساحلية أخرى تتعارض مع اتفاقات الطرف الآخر. وقالت القاهرة إن تصرفات تركيا « يجب أن تتوافق مع المبادئ المصرية » لتطبيع العلاقات
وفي الشهر الماضي، طلبت أنقرة من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة في تركيا تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للقاهرة، في أول خطوة ملموسة لتخفيف التوتر. كما عرضت تقديم المساعدة لمصر في حل أزمة السفينة التي جنحت في قناة السويس وتسببت في إغلاق الممر الملاحي لأيام