إلى أمين قارة الدَّهْدَاصْ

سنة 1957 استدعت الحكومة الدكتور طه حسين للإشراف على أوّل امتحان في اللغة والأدب العربي في دار المعلمين العليا أوّل نواة جامعية تأسّست بعد الاستقلال، وفي يوم 29 جوان 1957 حضر الحفل السنوي لاختتام السنة الجامعية في جامع الزيتونة وهو الحفل الذي استلمت فيه الطالبة الزيتونية سيدة الغرياني جائزتها بحضور أركان الدولة وكبار الشيوخ وضيف الوطن وفي الصورة أدناه يظهر على اليمين الزعيم الحبيب بورقيبة والدكتور طه حسين يصافح الطالبة المرتدية لسفساري وضعته على أكتافها ثم شيخ لم أتبيّنه وربما يكون الشيخ محمّد الطاهر ابن عاشور وبجانبه الشيخ محمد العزيز جعيط ثم الشيخ محمد المختار بن محمود
سلامة حجازي