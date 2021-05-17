إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في عملية باردو الإرهابية وهو « حارق » إلى أوروبا

تمكنت فجر اليوم 17 ماي 2021، وحدات عائمة و قارة تابعة للمنطقة البحرية بسوسة ونابل إقليم الحرس البحري بالساحل من ضبط زورقين بحريين بسواحل سوسة ونابل وعلى متنهما 27 مجتازا تونسيا كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا، من بينهم عنصر إرهابي خطير وهو المتهم الرئيسي في عملية متحف باردو الإرهابية وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري بسوسة كريم بلحوش لمراسلة شمس أف أم
وأكد بلحوش أن بقية المجتازين تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 سنة، وتم إدخالهم إلى ميناء الصيد البحري بقليبية وسوسة وتسليمهم لفرقة الإرشاد البحري بالمنطقة البحرية بنابل ومركز الحرس البحري بالقنطاوي
وأوضح بلحوش أن من بين المجتازين 4 أشخاص محل تفتيش من أجل قضايا حق عام مختلفة
وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم
يُذكر أن 3 إرهابيين مسلحين كانوا قد اقتحموا في مارس 2015 البرلمان التونسي ومتحف باردو، وقاموا بإطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا معظمهم من السياح وإصابة 47 آخرين بجروح