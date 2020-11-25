وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ديِيغو مارادونا

توفي اليوم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما
وأُصيب لاعب خط الوسط المهاجم السابق لمنتخب الأرجنتين بسكتة قلبية في منزله
وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، خضع مارادونا لجراحة ناجحة لإزالة جلطة دموية بالمخ، وكان من المقرر أن يخضع للعلاج للتخلص من إدمان الكحول
وأعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا
وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء
ويُعتبر مارادونا من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم ، وكان قائدا لمنتخب بلده الذي فاز بكأس العالم في عام 1986، وقدم أداءا فرديا رائعا