إعفاء المدير الجهوي للصحة بالكاف وإيقاف مدير احد المستشفيات بعد حادثة اعتداء خطيرة

أقدم مساء اليوم الجمعة 17 جانفي 2025 مدير المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف على سكب البنزين على ممرض وإضرام النار في جسده مما تسبب له في حروق على مستوى اليد وأيضاً في السيارة التي كان يمتطيها وتدخل الأعوان لإخماد النار، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل موزاييك في الجهة
في أعقاب هذه الحادثة الخطيرة التي شهدها أحد المستشفيات بولاية الكاف، تعبّر وزارة الصحّة عن استنكارها الشديد لهذا التصرف الذي لا يمتّ بصلة للقيم الإنسانية وأخلاقيات العمل، مؤكدة التزامها الكامل بمحاسبة كل من يثبت تورّطه
وفي هذا الإطار، تقرر الوزارة
1. إجراءات فورية وعاجلة
• إعفاء المدير الجهوي للصحة بولاية الكاف
• إيقاف المدير المعني عن العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبّعه عدلياً وتأديبياً
2. فتح تحقيق شامل
• تكليف إدارة التفقدية الطبية والإدارية بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الحادثة
• تحديد المسؤوليات ومساءلة كل من يثبت تورّطه، سواء بالتقصير المهني أو بالتواطؤ أو المشاركة في هذا الاعتداء
3. إحالة الملف إلى القضاء
• تحويل القضية إلى السلطات القضائية المختصة للنظر في الشبهات الجنائية وفق ما يقتضيه القانون
4. التزام الوزارة بدعم الضحايا
• متابعة الحالة النفسية والقانونية للممرضة وزميلها على جميع المستويات
• إرسال فرق طبية وإدارية مختصة لمرافقة الضحايا وضمان حصولهم على كل الدعم اللازم
5. رسالة طمأنة للعاملين بالقطاع الصحي
• تؤكد الوزارة أن هذه الحادثة فردية ومعزولة، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال صورة مهنيّي القطاع الصحّي، هذا الجيش الأبيض الذي يُمثّل واجهة مشرفة للوطن
• تجدد الوزارة التزامها بضمان كرامة وسلامة كافة العاملين في القطاع، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع