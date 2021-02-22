أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تقرر إعفاء ألفة الحامدي ، بيدق الإخوان ، من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية
يُذكر أن الخطوط التونسية عاشت الأيام الماضية على وقع تبادل الإتهامات بين الرئيسة المديرة العامة ألفة الحامدي وقيادات اتحاد الشغل
وكان الأمين العام للمنظمة الشغيلة ، نور الدين الطبوبي ، اعتبر أن الحامدي ليست الشخص المناسب على رأس الناقلة الوطنية وقد ردت بدورها على ذلك بالقول ليلة أمس أن الطبوبي ليس الشخص المناسب لتولي الأمانة العامة للاتحاد
إعفاء ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية
22/02/2021 |
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تقرر إعفاء ألفة الحامدي ، بيدق الإخوان ، من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية