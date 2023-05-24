إطلاق سراح نور الدين بوطار بضمان مالي قدره مليون دينار

قرّرت الدائرة الإستئنافية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الاربعاء، الإبقاء على الصحفي نور الدين بوطار، المدير العام لإذاعة « موزاييك أف أم » الخاصة، بحالة سراح، بضمان مالي قدره مليون دينار وتحجير السفر عليه، وفق ما أعلنته الإذاعة
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق بوطار يوم 21 فيفري الماضي، وفق ما صرح به المحامي أيوب الغدامسي، الذي اعتبر أن ! استعمال تهمة تبييض الأموال هو بمثابة غطاء على التهمة الرئيسية، وهي استعمال الخط التحريري للإساءة لأعلى هرم السلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد
وكانت عديد الهياكل النقابية والجمعيات والمنظمات، أصدرت بيانات استنكرت فيها بالخصوص إيقاف بوطار والتدخل في الخط التحريري لوسائل الإعلام الخاصة