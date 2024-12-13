إضراب عام بشركة فسفاط قفصة يومي ْ 25 و 26 ديسمبر الجاري

شهدت مواقع إنتاج شركة فسفاط قفصة، يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، توقفًا تامًا عن العمل في جميع مدن الحوض المنجمي بولاية قفصة، بما في ذلك أقاليم المظيلة، المتلوي، الرديف، وأم العرائس
ووفقًا لما نقلته إذاعة « الجوهرة أف أم » عن مصدر نقابي، جاء هذا التوقف نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين الإداري والنقابي حول عدد من المطالب النقابية، بعد فشل الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأربعاء
إضراب عام يومي ْ 25 و 26 ديسمبر
أصدر صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر المجلس القطاعي للمناجم بالإتحاد العام التونسي للشغل برقية إضراب بكامل مواقع إنتاج شركة فسفاط قفصة يومي ْ 25 و 26 ديسمبر الجاري وذلك احتجاجا على فشل المفاوضات بين الفرع الجامعي للمناجم و ممثلي الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة حول جملة من المطالب العمالية منها صرف منحة إنتاجية 2023 وتطبيق محاضر الجلسات المركزية السابقة إضافة الى رصد حصص القروض الاجتماعية بعنوان 2023,2024,2025
يذكر أن عمال واطارات شركة فسفاط قفصة بأقاليم المتلوي وأم العرائس والمظيلة دخلوا منذ يوم أمس الخميس في إضراب عام فجئي عن العمل والتحق بهم إقليم الرديف صباح اليوم الجمعة مساندة للفرع الجامعي للمناجم بقفصة ومطالبة بتطبيق محاضر الجلسات السابقة وصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة الشركة حسب برقية الإضراب
ويُذكر أن شركة فسفاط قفصة تعد من أهم المؤسسات الاقتصادية في تونس، حيث يُؤثر توقف إنتاجها على مختلف القطاعات المرتبطة بها، بما في ذلك التصدير وصناعات الأسمدة