إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي

أصدر ، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر ، قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي ايداع بالسجن في حق الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وذلك من أجل : شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت سابقا بفتح بحث تحقيقي في حق كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال
ويذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في شهر ماي الماضي، بطاقتي إيداع بالسجن في حق الاعلاميين في قضية أخرى، تتعلق : بتهم على منطوق الفصل 24 من المرسوم عدد 54