إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، عشية اليوم الخميس، بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، الأستاذة عبير موسي، وفق ما أكده المحامي، نافع العريبي
وكان العريبي، قد أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم إيقاف موسي أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة مؤخرا في الرائد الرسمي المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية
وأضاف أنه تم الاحتفاظ بموكلته بناء على قرار من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، « رغم أن ذلك ليس من اختصاصه »، حسب تعبيره، مبينا أن موكلته بصفتها محامية، فإن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف هو الجهة المختصة بمباشرة المسألة، وإعطاء الأذون عن طريق قاضي التحقيق بعد إعلام الهياكل المعنية (الفرع الجهوي للمحامين بتونس)
كلمة لسان الدفاع عن عبير موسي