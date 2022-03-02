إصدار بطاقة إيداع ضدّ العميد الخوامجي عبد الرّزّاق كيلاني

نشر منذ حين المحامي الخوامجي سمير ديلو التدوينة أسفله
يوم أسود في تاريخ البلاد
إصدار بطاقة إيداع ضدّ العميد عبد الرّزّاق كيلاني
ومثل اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 عميد المحامين السّابق عبد الرزاق الكيلاني أمام القضاء العسكري على خلفيّة الدعوى التي رفعها ضدّه وزير الدّاخليّة توفيق شرف الدّين
وبحسب نص الاستدعاء الصادر عن النيابة العسكرية فإن عبد الرزاق الكيلاني متهم بالانضمام إلى جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون او جبر او هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالتهديد او الخزعبلات في توقف فردي او جماعي عن العمل