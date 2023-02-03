إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف

اكدت المحامية ايناس حراث اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، ان المحكمة العسكرية اصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق سيف مخلوف النائب السابق في مجلس النواب المنحل ورئيس ائتلاف الكرامة الذي مثل امامها اليوم للاعتراض على الحكم الصادر في شأنه بالنفاذ العاجل 14 شهرا
وكتبت حراث في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فايسبوك : اصدار بطاقة ايداع في حق سيف الدين مخلوف…لن يخرج اليوم
ومثل سيف مخلوف اليوم الجمعة امام محكمة الاستئناف العسكرية للنظر في مطلب الاعتراض على الحكم الذي صدر في حقه عن نفس المحكمة وقضى بسجنة 14 شهرا مع النفاذ العاجل
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