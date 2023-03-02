إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سيد الفرجاني ،القيادي بحركة النهضة الإخوانية

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، مساء اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة سيد الفرجاني، باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي الذي بات يعرف إعلاميا بقضية شركة « انستالينغو »، وهي شركة كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى ومختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي
وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بالمحكمة رشدي بن رمضان في تصريح ل(وات) ان سيد الفرجاني مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بعد الاحتفاظ به على ذمة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني على خلفية ادراج اسمه في ملف قضية « انستالينغو » الذي شمل عند بداية البحث أكثر من 28 طرف من بينهم امنيون واعلاميون ورجال اعمال
يذكر ان عدد المشمولين بالابحاث ارتفع اليوم الاربعاء الى حوالي 36 شخص مشتبه به منهم 11 بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار او سراح وجميعهم محالون على التحقيق من أجل تهم أبرزها « ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة