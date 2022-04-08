إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سمير الوافي بتهمة التحيل

08/04/2022 |

نقلت منذ قليل إذاعة موزاييك أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر ظهر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي
و قد مثل اليوم سمير الوافي أمام قاضي التحقيق و بعد استنطاقه حول شكاية رفعت ضده بتهمة التحيل قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية