نقلت منذ قليل إذاعة موزاييك أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر ظهر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي
و قد مثل اليوم سمير الوافي أمام قاضي التحقيق و بعد استنطاقه حول شكاية رفعت ضده بتهمة التحيل قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية
إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سمير الوافي بتهمة التحيل
08/04/2022 |
نقلت منذ قليل إذاعة موزاييك أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر ظهر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي