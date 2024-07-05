إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد لطفي المرايحي والكاتبة العامة لحزبه

أكد محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر اليوم الجمعة بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي المترشح لرئاسة الجمهورية والكاتبة العامة للحزب الذي ينشط به
ووفق ما اكده زيتونة لإذاعة موزاييك أن بطاقتا الايداع كانت من اجل جريمة تكوين وفاق قصد غسل الاموال و تهريب مكاسب للخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم
ووفق المصدر ذاته فإن المرايحي تعمّد فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعملة اجنبية و ايداعها بحسابات بنكية بالخارج بعد توسط الكاتبة العامة للحزب الذي ينشطان به في ذلك عن طريق احد معارفها الذي تم ادراجه بالتفتيش والأبحاث لازالت جارية لتحديد جميع الأطراف الضالعة
هذا وقررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب الناشط به وثلاثة أشخاص اخرين واحالتهم على المجلس الجناحي بذات المحكمة من اجل جريمة تقديم عطايا نقدية بقصد التأثير على الناخب
ويأتي هذا القرار بعد ثبوت تعمد جملة المتهمين المودعين التنسيق فيما بينهم قصد تحصيل التزكيات وشراء اصوات المزكين بمقابل مالي
يذكر تم أعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني تولوا يوم الاربعاء المنقضي ايقاف المرشح الرئاسي السابق وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي وذلك استنادا الى صدور منشور تفتيش في حقه