إصدار بطاقات جلب دولية في حق منذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة و أنيس بن ضو و ثامر بديدة

أفاد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مساء اليوم الجمعة، أن قضاة التحقيق بالقطب المتعهدون بملف يخص كلا من الوزيرين الأسبقين منذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة والمدون أنيس بن ضو والناشط السياسي ثامر بديدة، أصدروا بطاقات جلب دولية في حق كل واحد من المظنون فيهم مشيرة إلى أن الأبحاث التحقيقية لا تزال جارية
وأوضح القطب، في بلاغ له اليوم، أنه بعد استيفاء الأبحاث الاولية أذنت النيابة العمومية لدى القطب بفتح تحقيق في شأن المظنون فيهم وطلبت اصدار البطاقات القضائية اللازمة في شأنهم
وتأتي هذه التتبعات، وفق البلاغ، على اثر تعهيد النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب الوحدة الوطنية المختصة في جرائم الارهاب بالبحث فيما تم تنزيله من تدوينات ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي من قبل كل من المظنون فيهم المنذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة وأنيس بن ضو و ثامر بديدة والتي كان الهدف منها بث الفوضى والرعب بين المواطنين وإثارة البلبلة وتعطيل سير العملية الانتخابية والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها