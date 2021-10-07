إصابة 33 مسافرا بإصابات متفاوتة في حادث بين قطارين على مستوى محطة مقرين الرياض

جدّ مساء اليوم الخميس 07 أكتوبر 2021 على الساعة 19 و 20 دق على مستوى محطة مقرين الرياض حادث لحاق قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس و المتوقف بمحطة مقرين الرياض
و أسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 33 مسافرا بإصابات متفاوتة الخطورة و قد تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات
و إذ تأسف الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لوقوع هذا الحادث، فإنها تتمنى الشفاء العاجل للمصابين و تعلم أنها قد شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث و أسبابه و تحديد المسؤوليات كما تثني على التدخل العاجل للحماية المدنية و السلط اﻷمنية
بلاغ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية