إسرائيل قررت كيفية الرد على إيران بانتظار التوقيت المناسب

نقلت صحيفة « يديعوت أحرنوت » العبرية عن مصدر سياسي قوله إن إسرائيل قررت كيفية الرد على الهجوم الإيراني لكن المناقشات حول توقيته ما زالت مستمرة وراء الكواليس
وقال المصدر السياسي الإسرائيلي: « كلما ابتعدنا عن تاريخ الهجوم، كان هناك المزيد من الخطاب بين عناصر معينة في إسرائيل حول ما إذا كان من الصواب تنفيذ الهجوم
وأضاف المصدر : هناك تصميم على الرد ولم يتغير موقف مؤسسة الدفاع في المناقشات التي بموجبها يلزم الرد وخلافا للتوقعات لم يدع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاجتماع حكومة إدارة الحرب مرة أخرى غير أن المناقشات جرت خلف الكواليس في محافل أخرى
وفي السياق ذاته، أكد نتنياهو لزملائه في حزب « الليكود » الحاكم يوم أمس الاثنين، أن تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني الغير المسبوق « بالحكمة وليس بالعاطفة »، وأن القوات الجوية في جهوزية
وكانت قد شنت إيران مساء السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري
وفي أعقاب الهجوم الإيراني، أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأمريكية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل
أقل عمل ضد مصالح إيران سيقابل برد هائل وواسع النطاق ومؤلم ضد جميع مرتكبيه
أعلن الرئیس الإيراني، إبراهیم رئيسي، أن أقل عمل ضد مصالح إيران سيقابل برد هائل وواسع النطاق ومؤلم ضد جميع مرتكبيه
وأكد رئيسي خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد إن :عملية (الوعد الصادق) تمت بنجاح بهدف معاقبة المعتدي، والآن نعلن بکل حزم أن أقل عمل ضد مصالح طهران سيقابل برد هائل وواسع النطاق ومؤلم ضد جميع مرتكبيه
وجرى الاتصال بين رئيسي والشيخ تميم يوم الاثنين حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية : إرنا
واعتبر رئيسي أن:القضية الراهنة الأهم في المنطقة وحتى العالم هي استمرار الإبادة الجماعية الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة وضرورة بذل جهود فعالة لوقف جرائم الکیان الصهيوني
وأضاف إن: قتل الأطفال والإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة التي يرتكبها الصهاينة مستمرة بدعم كامل من أمريكا وبعض الدول الغربية لكن شعب غزة المظلوم والأقوياء لا يزال منتصرا في الميدان بمقاومته
ووصف قصف إسرائيل للقنصلیة الإیرانیة في دمشق بأنه: مؤشر على يأس الکیان بسبب عدم تحقيق أغراضه في مهاجمة غزة
بدوره، قال الشيخ تميم أن إيران وقطر « ستدعمان بعضهما البعض في كل الظروف »، بحسب « إرنا
ونفذت إيران السبت هجوما غير مسبوق انطلاقا من أراضيها استهدف مواقع عسكرية داخل إسرائيل ردا على قصف تل أبيب لقنصليتها في دمشق، بواسطة مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة
وأكد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني : في الزمان والطريقة المناسبين
وذكرت قناة أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرد على إيران مؤكدا له أن واشنطن لن تشارك في شن أي هجوم على إيران
وأبلغ الرئيس الإيراني نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء، أن طهران لا تسعى لأي تصعيد في الشرق الأوسط
وأعرب الرئيس بوتين عن أمله في أن يتحلى الجانبان بضبط النفس وعدم إثارة موجة جديدة من المواجهة تهدد بعواقب كارثية على الشرق الأوسط بأسره
المصدر: يديعوت أحرنوت و إرنا