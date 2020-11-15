إسرائيل سعيدة ببيان « هيئة كبار العلماء » السعودية الذي يصنف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

رحبت إسرائيل ببيان أصدرته « هيئة كبار العلماء » السعودية اعتبرت فيه أن « جماعة الإخوان المسلمين » جماعة : إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وتتبع أهدافها الحزبية
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها « إسرائيل بالعربية » في « تويتر »، اليوم الأحد : يسعدنا نحن في إسرائيل أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس
وأضافت الخارجية الإسرائيلية في التغريدة : نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها. حياكم الله
وسبق أن أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية، يوم 10 نوفمبر، بيانا قالت فيه : « جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها
ولا تصنف إسرائيل جماعة « الإخوان المسلمين » تنظيما إرهابيا، بينما وضعتها عدة دول عربية، بينها مصر والسعودية، ضمن قوائمها للإرهاب
وفي مارس 2014، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إدراج « جماعة الإخوان المسلمين » بقائمة التنظيمات الإرهابية، دعما لموقف مصر التي أعلنت الإخوان، في ديسمبر 2013، « جماعة محظورة وإرهابية »، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي
الصورة المصاحبة : وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة « مادلين أول برايت » تتوسط قيادات النهضة الإخوانية مساندة لهم في بداية ما يسمونه : الربيع العربي