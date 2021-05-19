إسرائيل تمطر غزة بالقنابل و تقتل 219 شخصا، من بينهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنا

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو شن 120 غارة على مواقع في قطاع غزة، نفذتها 52 مقاتلة، في هجوم استغرق 25 دقيقة
وقال الجيش الإسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 50 صاروخا خلال الـ12 ساعة الماضية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، على « تويتر » أن من بين الأهداف، التي قصفتها المقاتلات الإسرائيلية، مستودع أسلحة، ومنشآت تابعة لحركة « حماس » من بينها مركز قيادة في رفح
ووفقا لما ذكر جيش الإحتلال الإسرائيلي هاجمت المقاتلات الإسرائيلية عددا من مواقع إطلاق الصواريخ في القطاع
مقتل مذيع فلسطيني جراء استهداف منزله
أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، بمقتل صحفي فلسطيني إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنزله بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة
وقالت المصادر إن الصحفي يوسف أبو حسين من إذاعة الأقصى قتل بعد استهداف منزله من طيران الاستطلاع الإسرائيلي قرب رمزون الشيخ رضوان
من جهتها بثت إذاعة « صوت الأقصى » نبأ « استشهاد » المذيع يوسف أبو حسين بعد استهداف منزله من قبل الطيران الإسرائيلي فجر اليوم
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل 219 شخصا، من بينهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، إضافة إلى 1530 إصابة بجراح مختلفة