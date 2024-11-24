العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المختفي في الإمارات

منذ اختفائه، يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تبحث السلطات الإماراتية عن الحاخام تسفي كوغان، الممثل لحركة « حباد » في الإمارات
أعلنت إسرائيل رسميا، الأحد، العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان المختفي منذ الخميس في دولة الإمارات. فيما ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن السلطات ألقت القبض على ثلاثة من المشتبه بهم في مقتله
وقال مكتب نتنياهو والخارجية الإسرائيلية في بيان مشترك: عثرت سلطات المخابرات والأمن في دولة الإمارات على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر 2024
وأضاف البيان : كانت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي على اتصال بالعائلة منذ بداية الحادث وتواصل مرافقتهم خلال أوقاتهم الصعبة
ووصف البيان مقتل كوغان بأنه : « عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية”، مشيرا إلى أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها : حتى تتحقق العدالة
هذا ودعت إسرائيل مواطنيها إلى “تجنب السفر غير الضروري” إلى الإمارات، عقب العثور على جثة الحاخام كوغان
جاء ذلك في بيان لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، نشرته القناة (12) العبرية الخاصة
وورد في البيان : في أعقاب التقارير عن مقتل تسفي كوغان في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة لعمل إرهابي، شدد مجلس الأمن القومي توصيته بتجنب السفر غير الضروري إلى البلاد
وأضاف : يطلب مجلس الأمن القومي (من الإسرائيليين بالإمارات) توخي المزيد من اليقظة في الأماكن العامة، وتجنب إظهار الرموز الإسرائيلية، وتجنب نشر تفاصيل الرحلة على شبكات التواصل الاجتماعي
وكوغان المقيم في الإمارات، كان مساعد الحاخام ليفي دوتشمان، الحاخام الأكبر لدى دولة الإمارات ورئيس حركة « حباد »، التي تعمل على التفاعل مع المجتمعات العلمانية أو الغير منتمين دينيا، وتنظيم فعاليات ودية للتقارب بين البشر والتعريف بتاريخ الشعب اليهودي
وذكرت صحيفة يدسعوت أحرانوت الإسرائيلية، بأن كوغان سافر برفقة دوتشمان إلى إسرائيل، لملقاة السفير الإسرائيلي الجديد لدى الإمارات، يوسي شيلي، قبل وصوله أبوظبي، ثم عادا إلى الإمارات، الأربعاء، وكان ذلك أخر يوم شوهد فيه كوغان
وذكر الإعلام الإسرائيلي مساء السبت، بأنه يعتقد أن يكون تم اختطاف كوغان من قبل خليه أوزبكية تعمل لحساب إيران، بعد العثور على سيارة الحاخام في مدينة العين، حيث كان يشرف على إجراءات طقسية للطعام الحلال، « كوشر »، في إحدى المتاجر
وأعلن الموساد أن فور وصولهم أنباء عن « حادث إرهابي » بخصوص أحد مواطنيهم، بدأوا في تحقيق مشترك مع السلطات المحلية، حيث أبلغتهم زوجة كوغان بأن زوجها مختفي، إذ لم يحضر أي من مواعيده المجدولة، وانقطع الاتصال به تماما
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر أمنية، بأن حوادث الاختطاف لمواطنين إسرائيليين في دولة إسلامية خلال أجواء مشحونة بسبب الحرب الدائرة في المنطقة، شئ متوقع، وأضافت الصحيفة أن الأسبوع الماضي السلطات التايلاندية أصدرت تحذير عن احتمال عمليات إرهابية تستهدف مواطنيين إسرائيليين على أراضيها، وكذلك سريلانكا، أصدرت تحذير مشابه، الشهر الماضي.