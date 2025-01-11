إسرائيل تعترف بمقتل 4 عسكريين وإصابة 2 آخرين خلال معارك شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 4 عسكريين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة، خلال معارك شمالي قطاع غزة
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه : سمح بالنشر بمقتل الرقيب أول احتياط ألكسندر فيدورينكو، والرقيب أول دانيلا دياكوف، والرقيب ياهف يان، والرقيب إلياف أستوكر، أثناء القتال في شمال قطاع غزة
وأضاف أنه : بالإضافة إلى ذلك، خلال الحادث الذي سقط فيه ألكسندر فيدورينكو، ودانيلا دياكوف، وياهف مايان، وإلياف أستوكر، شمالي قطاع غزة، أصيب ضابط احتياطي في لواء ناحال وجندي في الكتيبة 931 في اللواء، بجروح خطيرة
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال
وتتعمد إسرائيل تجاهُل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على قطاع غزة، فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية