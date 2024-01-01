إسرائيل تستقبل السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من قطاع غزة

دوّت صفارات الإنذار في مدينة يافا داخل الخط الأخضر، بعد أن رشقت كتائب القسام بأكثر من 20 صاروخا مناطق وسط إسرائيل وجنوبها، بينها منطقة تل أبيب الكبرى
مع أول دقيقة من العام الجديد، ودخول العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ87، قصفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز « إم 90 » ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين
وقالت صحيفة « يديعوت أحرونوت » إن إسرائيل استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من قطاع غزة
وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة، منها لواءا الاحتياط 551 و14، إلى جانب 3 ألوية تدريب