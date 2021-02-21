إذا لم تتحرك تونس سيأتي غيرها لِيَفْتَكَّ منها فرص اعادة الاعمار في ليبيا

قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو في حوار لجريدة الصباح الصادرة اليوم الأحد 21 فيفري إن تونس تحظى سنويا بدعم مالي يقدر ب300 مليون أورو وهو الأعلى بين دول الجوار وفق قوله مشيرا إلى أن الاتحاد يتابع تطورات الأزمة السياسية في البلاد دون التدخل فيها
اذا لم تنشط تونس موانئها سيأتي غيرها ليفتك منها فرص اعادة الاعمار في ليبيا
حذّر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، تونس من فقدان الفرص والمشاريع المتعلقة بإعادة اعمار ليبيا اذا لم لم تنشط موانئها
وقال ماركوس في تصريح ليومية « الصباح » الاحد ، »اذا لم تستغل تونس الفرصة وتنشط موانئها باتجاه طرابلس سيأتي غيرها ليفتك منها الفرص والمشاريع » وفق تعبيره