إذا الدساتيرُ سُئلَتْ بأيِّ حِبْرٍ كُتِبَتْ لانْتَفَضَتْ فُصولُها وصرخَتْ

يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم الخامس- الجمعة 08 ماي 2020
مهداة الى ملك الشعراء أحمد مطر
تداعيات قضية ما سمي ب : سورة الكورونا
لا تزال قضية الشابة آمنة الشرقي تلهب صفحات التواصل الاجتماعي بين أنصار الجهل المقدس الذين تجمد فكرهم واصبح لا ينطق الا بالتفكير والرجم والتهديد بالقتل من جهة وبين عدد من الباحثين والأساتذة العارفين بفن محاكاة النص القراني في مستوى الشكل والإيقاع لكن لإبلاغ محتوى آخرمن جهة أخرى . وتجدر الاشارة أن بين الذين قاموا بنقل نص يحاكي النص القرآني واستأنسوا به بغاية التأكيد على معلومة أرادوا ابلاغها نجد الأستاذ قيس سعيد الذي نراه في آخر مقطع مختتما محاضرته في كلية الحقوق والى جانبه عدد من العمداء نايلة شعبان ومحمد الفاضل موسى ومحمد صالح بن عيسي و الأساتذة سلوى الحمروني الخ.. حيث توجه للحضور قائلا … وهكذا وأستلهم من أحمد مطر ( شاهد الفيديو أسفله ) : « اذا الدساتير سئلت بأي حبر كتبت لانتفضت فصولها وصرخت بنودها بحبر مستورد من عواصم غربية ». أما الأستاذ ابراهيم بن مراد أستاذ اللغة والمختص في المعجمية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة فكتب على صفحته » قرأتُ النصّ القصيرَ الذي كتبته السيدة آمنة الشرقي عن الكورونا محاكية به النص القرآني، ونصها نصّ أدبيّ خالص قد قصدت به كاتبته إظهارَ فداحة ما أصاب البلاد من كارثة بسبب هذا الوباء الوافد، والاستمدادَ من النص القرآني وسيلة فنية جيدة تمكّنها من التعبير عما يختلج في نفسها من المشاعر، ولم أجد في النص أي استنقاص من القرآن أو مس بالدين ، ومن أغرب ما بلغ إلى علمي أن السيدة الشرقي قد أحيلت على المجلس الجناحي بتهمة « الدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية والنيل من إحدى المشاعر الدينية المرخص بها »، وليست هي تهمة واحدة إذن كما يلاحظ بل هي ستّ تهم، وقد بحثتُ في النصّ المُتّهم – وقد كتب بعربية صحيحة لا لبس فيها – فلم أجد أيّا من التهم الست »،
ومن جهة أخرى واصلت جمعيات المجتمع المدني التعبير اصدار بيانات أو تجميع امضاءات على عرائض للتأكيد عن رفضها المساس من حرية التعبير حيث اعتبرت » الجمعيات المكوّنة للائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، الممضية أسفل هذا، والمتمسّكة بحرية الضمير وحرية التعبير والإبداع وبسائر الحريات الفردية باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من حقوق الإنسان، إذ تعبِّر عن تضامنها المطلق مع المدونة آمنة الشرقي في ما تتعرض له من تتبعات جزائية وحملة سب وشتم وتهديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عن » استغرابها أمام إثارة النيابة العمومية من تلقاء نفسها للدعوى العمومية ضد المدونة، والحال أنّ الفصل 102 من دستور 27 جانفي 2014 ينصّ على أنّ « القضاء سلطة مستقلة تضمن (…) حماية الحقوق والحريات »، و « النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي » حسب الفصل 115 » وقد أضاف البيان » قد كان أولى بالنيابة العمومية في صورة الحال حماية هذه المدونة بتتبع الأشخاص الذين طالوها بالسب والشتم والتهديد في ظلّ أجواء مشحونة وشعور لدى العديدين بأنّ كرامة مخالفاتهم ومخالفيهم في الرأي وحرمتهم المعنوية والجسدية مستباحة، وأنّ مَن ينال منها لا يَطَالُه أيّ عقاب. » كما استغرب الممضون على اليان « اعتماد الفصل 6 من الدستور كأساس قانوني لإحالة المدونة على الدائرة الجناحية، والحال أنّ هذا الفصل لا ينص على أية جريمة، فتكون النيابة العمومية بذلك قد ضربت عرض الحائط مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه صلب الفصل 28 من الدستور، وكذلك صلب الفصل الأول من المجلة الجزائية ». واختتمت الجمعيات بيانها بإعلان » تُجدِّد تضامنها مع المدونة آمنة الشرقي، ودعمها لها ولكل صوت حر وقلم متحرر من القيود… وتدعو القضاة إلى احترام القانون بحُسْن تأويله وتطبيقه وعدم الإفراط في السلطة، وتهيب بالكافة إلى إعمال العقل لتعقَّل الأمور ». : الجمعية التونسية للدفاع عن الحرياتن الفردية – جمعية بيتي- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية مع العلم أن البيان معروض للامضاء
تفكيك خلية إرهابية ناشطة على الأنترنيت استغلت أوضاع الكورونا لمحاربة النظام القائم
في إطار رصد التحركات والأنشطة المشبوهة للعناصر التكفيرية والتصدي لمخططاتها الإرهابية المحتملة وإحباطها في طورها التحضيري، أمكن للإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تحقيق النتائج التالية
1- الكشف عن عنصر تكفيري (قاطن القيروان) مبايع لما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي وناشط صلب جناحه الإعلامي، أمكن له من خلال تسخير مؤهلاته العلمية، تحضير عبوات ناسفة كان يعتزم إستغلالها في القيام بعمليات إرهابية ببلادنا. وقد تم حجز مواد مكونة للعبوات الناسفة وقطع إلكترونية لتطويرها والتحكم فيها عن بعد
تفكيك خلية إرهابية ناشطة عبر الفضاء الإفتراضي بجهة صفاقس والكشف عن عناصرها التي سعت إلى التحريض على محاربة النظام القائم والعمل على إسقاطه وتجييش عناصره التكفيرية لإستغلال الظرف الراهن المتعلق بإنشغال مؤسسات الدولة في مجابهة فيروس « كوفيد-19 » للخروج للشارع وإحداث حالة من الفوضى والهلع
3- إيقاف عنصر بجهة منوبة (غير معروف أمنيا) لفت الانتباه بنشاطه المشبوه بالفضاء الإفتراضي من خلال الإبحار في مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية وإطلاعه على إصدارات ووثائق رقمية لشرح كيفية صناعة الأسلحة النارية والخراطيش والعبوات الناسفة، كاشفا عن نيته في السعي إلى تحضيرها وإعدادها ثم عرضها عبر المواقع الإلكترونية المشفرة لبيعها لغايات ربحية. هذا وبإحالة جميع العناصر على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم
ومع شكرنا لليقظة التي يتميز بها عمل الفرق المختصة في مقاومة الارهاب بجميع أشكاله لكن السؤال الذي يطرح هل لهذه العناصر علاقة بينها أم تشتعل كذئاب منفردة وهل توجد علاقة بين من تم ايقافهم واحالتهم على القطب القضائي والمجموعة التي أدارت عريضة بلغ عدد الممضين عليها على ادعائهم 7000 شخص دعوا فيها لما أسموه اعتصام رحيل 2 والتظاهر أمام البرلمان؟
الأوضاع السياسية في تونس في ظل أزمة فيروس كورونا
نشرت الصحفية فريدة الدهماني مقالا في صحيفة جون أفريك الأسبوعية التي تصدر في باريس تناولت فيه الأوضاع السياسية في تونس في ظل أزمة فيروس كورونا. ومن الذين تحدثت معهم الصحفية نجد السيد حسن الزرقوني مدير مؤسسة سبر الآراءسيغما كونساي والذي نقلت عنه » ان الأجواء التي تعيشها تونس اليوم هي أجواء شبيهة بأجواء سنة 2012 تحت حكم الترويكا ،معتبرا أن حكومة الفخفاخ هي حكومة الترويكا 2 و يلعب فيها محمد عبو في منصب وزير الوظيفة العمومية و مكافحة الفساد دور روبسبيار (رمز من رموز الثورة الفرنسية ) و تستغله النهضة للحكم من خلف الستار و هي كالعادة تمثل ورقة الإستقرار السياسي للحكومة . و عن قدرة تحول التحركات الإفتراضية على مواقع التواصل الإجتماعي إلى حركة ميدانية لإسقاط الحكومة على غرار إعتصام الرحيل صيف 2013 ،قال الزرقوني أن ما يسمى إعتصام الرحيل 2 يفتقد لرؤية واضحة و هدف محدد حيث أن من يتصدرون الصفحات و المجموعات الافتراضية متشرذمون ،متفرقون من أطراف متنافرة ، و ليس لهم أدوات النجاح عكس اعتصام صيف 2013 حيث ساهمت الإغتيالات السياسية و الدم في تجميع الشارع التونسي و توحيده.
تداعيات أزمة الكوورونا على التعليم الخاص
افاد المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التربية محمد الحاج الطيب، اليوم الجمعة، أن وزارة التربية ستقوم بالتتبع القانوني ضد كل مؤسسة تربوية خاصة ثبت انها تمارس الابتزاز على الأولياء ممن لم يسددوا معاليم الثلاثي الثالث من هذه السنة الدراسية، مؤكدا في المقابل ان الوزارة لن تتدخل في مسالة دفع معلوم هذه الثلاثية التي تعطلت فيها الدروس من عدمه. وأوضح الحاج الطيب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الوزارة ستقوم بتتبع المؤسسات التربوية الخاصة التي تمارس نوعا من الضغوطات والابتزاز ضد الأولياء، في هذه الفترة، من قبيل حجب دفاتر أعداد أبنائهم أو الامتناع عن تسليمهم دعوات المشاركة في المناظرات، موضحا أن هذه التتبعات قد تصل الى سحب التراخيص من هذه المؤسسات. ومن جهة أخرى شدد المتحدث على أن وزارة التربية لن تقوم بتتبع المؤسسات التربوية الخاصة قانونيا في ما يتعلق بطلبها سداد معاليم الثلاثي الثالث رغم توقف الدروس الحضورية بسبب ازمة فيروس كورونا، مجددا التأكيد على أن دور الوزارة يقتصر في هذا المجال على الاشراف البيداغوجي و أن العلاقة التعاقدية بين هذه المؤسسات والأولياء ليست من مشمولاتها. لآ نعتقد أن موقف « الوقوف على الربوة أسلم » الذي تتخذه وزارة سيساعد على حل المشكلة الحقيقية القائمة. وقد سبق لنا التأكيد في يومية سابقة أن التعليم الخاص أصبح جزءا من المشهد التربوي في مستويات التعليم الثلاثة وهو يشمل ألاف العائلات و مئات المستثمرين وعشرات الآلاف من التلاميذ والطلبة والساتذة والعملة والإداريين. فالمسؤولية لا بد أن تتقاسمها ثلاثة أطراف بالتساوي : الأولياء وأصحاب المؤسسات التربوية والدولة وعلى هاته الأطراف أن تتحمل قسطا من التبعات المالية المنجرة عن انتشار وباء الكورونا.
مساهمة الهلال الأحمر التونسي في محابهة الكورونا
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة 8 ماي 2020 بقصر قرطاج رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي السيد عبد اللطيف شابو الذي كان مرفوقا بعضو المكتب التنفيذي السيدة راضية القسطلي والمسؤول عن الشباب المتطوع بالمنظمة السيد اسماعيل بن علي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر. وتجدر الاشارة الى ما يبذله الشباب المتطوع للهلال الأحمر التونسي من جهد والدور الهام للمنظمة في معاضدة مجهودات الدولة في مقاومة جائحة كورونا، حيث تضم شبكة الهلال الأحمر التونسي اليوم 2500 متطوع جميعهم في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، وذلك من خلال مساهمتهم في الأعمال المتعلقة بالتعقيم والتنظيف والتنظيم وتجميع المساعدات الغذائية وتوزيعها في مختلف مناطق الجمهورية . وبعد الصعوبات الداخلية التي عرفتها هذه المنظمة الانسانية العريقة التي يتحتم عليها مواصلة الجهود لإعادة هيكلتها، من اجل إضفاء مزيد من الشفافية على التصرف في المال العام وكسب مصداقية أكبر وطنيا ودوليا، حتى يبقى الهلال الأحمر التونسي أحد الأذرع الإنسانية للدولة التونسية.
الوضع الوبائي في العالم : عدد الاصابات يتجاوز حاجز الأربعة ملايين
تجاوز، اليوم الجمعة، عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 4 ملايين وبحسب موقع « وورلد ماتر » المتخصص برصد آخر الإحصاءات حول الفيروس، فإن عدد المصابين وصل إلى 4 ملايين و972. وتوفي جراء كورونا 275 ألفا و423 حول العالم، في حين تعافى منه مليون و375 ألفا و74
وتأتي الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بمليون و317 ألفا و852، تليها إسبانيا بـ 260 ألفا و117، ثم إيطاليا بـ 217 ألفا و185. وجاءت بريطانيا في رابعا بـ 211 ألفا و364، ثم روسيا بـ 187 ألفا و859، تتبعها فرنسا بـ 176 ألفا و79. وحلت في المرتبة السابعة ألمانيا بـ 170 ألفا و88، تليها البرازيل بـ 141 ألفا و88، ثم تركيا بـ 135 ألفا و569، وإيران بـ 104 آلاف و691. في حين سجلت الصين التي ظهر الفيروس لديها أول مرة، 82 ألفا و886 إصابة.
تونس-أريانة سهرة الجمعة 08 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي