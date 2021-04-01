إذا أرَدْتَ جمْعَ العسَلِ لا تَرْكُلْ خَلِيَّتَه

إذا أردت جمع العسل لا تركل خليته…وهذا ما تفعله أنت، فأنت اخترت من حولك وهم الأقلية ونسيت من هم حول الوطن وهم الأغلبية…فمن هم حولك اليوم هم المتملقون، فهؤلاء يدركون جيدا أن كل إنسان يحب الثناء فأغرقوك ثناء…وهؤلاء يعرفون أن التملق هو أن يخبرونك بما تظنّه أنت عن نفسك بالضبط وهو ليس فيك فأغرقوك مدحا…والأغرب أنك ركلت الخلية التي أعطتك العسل …ونسيت انك أيقظت النحل الذي ينام بالخلية فبعضهم لدغك وأغلبهم سيتحول إلى خلية أخرى فالمكان أصبح غير آمن بما فعلت أنت بالخلية….لذلك أقول لك ما قاله كونفشيوش : » لا تشكُ من الثلج الذي يملأ سطح جارك وعتبة دارك مسدودة بالثلج
سلامة حجازي