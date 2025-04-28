إدارة السجون ترفض أذونا قضائية و تحرم عبير موسي من زيارة مباشرة من طرف إبنتها

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 الرأي العام بأنّ المكلّفة بالعمل الإجـتـمـــاعي والإخــصــائـيّ الـنـفســي لـسـجـن بـلـّي أعـلمــا الزّمـيـلـة الأسـتــاذة عـبـيـر مــوســي صبــاح اليوم الإثنين 28 أفريل 2025 بعدم موافقة سلطة الإشراف على تنفيذ الإذن القضائي القاضي بتمكينها من زيارة مباشرة من طرف إبنتها وتمّ إبلاغها بصفة شفاهيّة بأنّ سبب الرّفض هو أنّها محلّ إتّهام بالإعتداء على أمن الدّولة طبق الفصل 72 من المجلة الجزائيّة وتخضع لنفس الإجراءات المعتمدة في قضايا الإرهاب
وأمام هذا القرار الإداري المجحف في حقّ الزّميلة وإبنتها القاصر فإن هيئة الدّفاع
1- تندّد برفض الإدارة تنفيذ الأذون القضائيّة في تعسّف غير مقبول على حقوق الأشخاص كما تستنكر عدم موافاة الزّميلة المعنيّة بالأمر بنسخة من قرار عدم الموافقة الصّادر عن سلطة الإشراف على المؤسسات السجنيّة حتى تطّلع على محتواه وعلى السّند القانوني الذي يخوّل للإدارة عدم الإذعان للقرارات القضائيّة وتعتبر أنّ هذه الممارسات تضر بمفهوم دولة القانون والمؤسسات وتفتح الباب لتغوّل الإدارة مقابل إضعاف المؤسسة القضائيّة المكلفّة دستوريّا بحماية الحقوق الأساسيّة للمواطنين
2- تستغرب من السّبب الذي تمّ تقديمه بصفة شفاهيّة لتبرير قرار عدم الموافقة، وتؤكد أنّه سبب واه ولا سند له في القانون المنظّم للسّجون بدليل أنّه تمّ تمكين الزّميلة من زيارة مباشرة خلال شهر أكتوبر 2023 والحال أنّها كانت في ذلك التاريخ محلّ إتّهام بموجب نفس الفصل 72 من المجلّة الجزائيّة وتذكّر أنّ الهيئة العامة للسجون لم تثر سابقا أنّ التهمة الموجّهة للزميلة تمثّل حائلا دون تمكينها من هذا النوع من الزّيارة ممّا يجزم بأنّ الإدارة تتناقض مع نفسها وتختلق أسبابًا لا سند قانوني لها لتبرير قراراتها التّعسفيّة
3- تدين ما تمّ التصريح به من تصنيف الزّميلة الأستاذة عبير موسي باطلا في خانة المعتدين على أمن الدّولة وإخضاعها إلى الإجراءات الخاصّة بالقضايا الإرهابيّة والحال أنّها رمز للنّضال من أجل الدّفاع عن مقوّمات الدّولة الوطنيّة المدنيّة والنّظام الجمهوري ومعروفة بمواقفها وتصريحاتها وتحرّكاتها المناهضة لكلّ التّيارات التي تعمل على إسقاط الجمهوريّة وإرساء دولة الخلافة والحكم المطلق، والذّاكرة الوطنيّة لا تنسى تضحياتها وتضحيات حزبها داخل البرلمان وخارجه للذّود عن حوزة الوطن، كما أنّ قاعات المحاكم تشهد بمرافعاتها للتّصدي لكلّ مخطّطات إرباك البلاد وضرب إستقلالها وسيادتها
4- نسجّل أنّ ما تتعرض له الأستاذة عبير موسي وبنتيْها يمثل تنكيلا ممنهجا وإعتداء صارخا على حقوق الطّفولة والأمومة وليس إلّا طريقة مقنّعة لإستنزافها وتعذيبها نفسيّا عقابا لها على مواقفها السيّاسيّة والفكريّة
وتعلن هيئة الدفاع أنّها ستقوم بكافّة الإجراءات القانونيّة للحصول على نسخة من القرار الإداري التعسّفي والطعن فيه وتقديم الشكايات الإداريّة والجزائيّة في الغرض
تونس في 28 أفريل 2025
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