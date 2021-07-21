إخوان النهضة…من الصادق، إن وُجِدَ، ومن السفيه ؟

عتبر القيادي في حركة النهضة الإخوانية ، سمير ديلو، أن إقالة وزير الصحة فوزي المهدي : في بلاد تعيش حربا على الوباء عبث
وقال في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك اليوم الإربعاء، : اللّهمّ إنّ هذا عبث .. وزير صحّة بالنّيابة .. في بلاد تعيش « حربا » على الوباء وزير يدير وزارتين تتطلّب كلّ وزارة منهما تفرّغا
واضاف الإخواني ديلو، « العبث في الظّروف العاديّة تترتّب عنه مسؤوليّة وضياع مصالح ، وفي هذه الظّروف يتسبّب في إزهاق أرواح بريئة »، بحسب تعبيره
يذكر أن عدداً من قيادي حركة النهضة الإخوانية، كانوا قد انتقدوا بشدة أداء وزير الصحة فوزي المهدي، واصفين إياه بــ »السلبي »، محملين المشيشي المسؤولية في إيجاد حل بديل لحقيبة الصحة مطالبين بتعيين وزير سياسي على رأسها