إخواني نهضاوي قاطن بنيويورك يهدد نور الدين الطبوبي بالقتل

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، : إنه تلقى مؤخرا مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة تتوعده بالاعدام من شخص مجهول تبين انه من مدينة نيويورك الأمريكية
وأوضح الطبوبي، في تصريح لــ »وكالة تونس افريقيا للانباء » اليوم الإثنين، أنه وثق جميع تلك المكالمات والإرساليات التي تتضمن تهديدا بالإعدام وشتما وسبا وهتكا للأعراض، مشيرا إلى أن قسم الشؤون القانونية صلب الاتحاد سيتقدم قريبا بقضية عدلية للتتبع مصدر هذا التهديد، وفق قوله
وبين : ان تلقيه للتهديدات ياتي على خلفية، ترأسه احتجاج عمالي في شركة الخطوط التونسية يوم الجمعة الماضي
وإن لم يذكر الطبوبي اسم من هدده بالقتل فإننا علمنا أن الإخواني النهضاوي القاطن بنيويوك هو مستشار راشد الغنوشي و عميل المخابرات الأمريكية رَدْوان المصمودي هو من يقف وراء هذا التهديد
الإخوان …مايصفوش
اعتبر الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن ما دونته الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية المُقالة ألفة الحامدي، على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، يدخل في إطار الترهات و لن يرد عليها، مؤكداً أن « الإخواني انور معروف صاحب السيارة « ك5″ » هو من قدم ألفة الحامدي لتعيينها على رأس التونيسار « ، وفق قوله
وأضاف الطبوبي، في تصريح لــ »الإذاعة الوطنية » الإثنين، أنه لا علم له بنية إقالة الحامدي، مؤكداً أنه ليس له مشكل شخصي معها
و أشار المتحدث، إلى أن حركة النهضة تراهن على الحامدي كمشروع سياسي للإنتخابات القادمة، مؤكداً أن « جزء من قيادات النهضة « مايصفوش » ولن يعطيهم المؤسسات التونسية ولن يسلم تونس للذين يتعاملون معها كغنيمة »، بحسب تعبيره