إحباط 19 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 246 مجتازا بين يومي 19 و20 سبتمبر

تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 19 و20 سبتمبر 2020 وحدات الحرس البحري بمختلف الأقاليم البحرية من إحباط 19 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 246 مجتازا 29 من جنسيات أجنبية مختلفة و217 من الجنسية التونسية
بالتحري معهم تبين أن 03 منهم محل مناشير تفتيش من أجل تورطهم في قضايا حق عام وصادر في شأن أحدهم حكما يقضي بسجنه لمدة 04 سنوات
باستشارة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم
* تمكّنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 سبتمبر 2020 دورية تابعة لفرقة الارشاد البحري بالمنستير من ضبط 04 أشخاص قاطنين ولايتي المهدية وسوسة كانوا يعتزمون المشاركة في عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة وحجزت لديهم مبلغا ماليّا من العملة الأجنبية.
باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم .
* كما تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 سبتمبر 2020 وحدات المنطقة البحرية بتونس من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت مركبا بحريّا على متنه 08 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة قاطنين ولايات نابل، تونس وبن عروس) كما أمكن للوحدات المذكورة من إلقاء القبض على شخص تبين أنه قام بنقل المجموعة للمشاركة في عملية الاجتياز.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإٌحتفاتظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .
* تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 سبتمبر 2020 وحدات المنطقة البحرية بنابل من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت مركبا بحريّا على متنه 08 أشخاص / تتراوح أعمارهم بين 24 و44 سنة قاطنين ولايتي تونس ونابل
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم
مجهودات الحرس الوطني في التصدّي لظاهرة إجتياز الحدود البحريّة خلسة
* تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بأجيم جربة من ضبط مركب بحري على متنه 12 شخصا (تتراوح أعمارهم بين 18و28 سنة قاطنين ولاية مدنين) وحجزت لديهم كمية من المحروقات ومبلغا ماليّا من العملة الأجنبية
باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم
* تمكنت وحدات الحرس البحري بالزارات ولاية قابس من ضبط 14 شخصا كانوا يعتزمون المشاركة في عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة وحجزت مركبا بحريّا
بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم
* تمكنت وحدات المنطقة البحرية بجرجيس من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت مركبا بحريّا مجهّز بـ 02 محرّكات على متنه 21 شخصا وحجزت لديهم كمية من المحروقات
باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم
* تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بحومة السّوق من العثور على مركب مجهز بمحرك وإلقاء القبض على 03 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 17 و31 سنة قاطنين ولاية قابس) كانوا يعتزمون المشاركة في عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الاوروبي وبالتحري معهم أمكن التعرف على منظم العملية وإلقاء القبض عليه كما أمكن ضبط صاحب المركب
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بمنظم العمليّة وصاحب المركب واتخاذ ما يتعين في شأنهم
* تمكنت وحدات المنطقة البحرية بجربة من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت مركب مجهز بمحرك بحري على متنه 09 أشخاص (تتراوح اعمارهم بين 20 و40 سنة قاطنين الجهة) بإحالتهم على فرقة الارشاد البحري بجربة والتحري معهم أمكن التعرف على منظم العملية (عمره 39 سنة، قاطن جربة) وبنصب كمين محكم تمّ إلقاء القبض عليه
بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم
المصدر / وزارة الداخلية