إحباط عمليات إرهابية تخطط لها إمرأة

خلال عملية مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم إحباط مخطط لعنصر تكفيري نسائي (سبق أن قضّت عقوبة سجنية من أجل تورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية)
ويتمثل المخطط في اختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين مورطين في قضايا إرهابية، إضافة إلى تخطيطها لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته
بختم الأبحاث وإحالة المعنية على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح تحقيق في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها
وزارة الداخلية