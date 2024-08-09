إحالة 21 متهما على القضاء بتهم الإرهاب من ضمنهم يوسف الشاهد ونادية عكاشة وراشد الغنوشي

صرّح الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، بأن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم الخميس إحالة 21 متهما بينهم سياسيون ووزراء سابقون وامنيون ونواب سابقون على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم من : أجل جرائم ذات صبغة ارهابية
واوضح الطرخاني في تصريح لوكالة (وات) ان من بين المحالين على الدائرة المذكورة رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، راشد الخريجي الغنوشي (موقوف على ذمة عدة قضايا) ورئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد (في حالة فرار)
واضاف الناطق أن المحالين على القضاء هم ايضا كمال البدوي ومحمد ريان الحمزاوي وعبد الكريم العبيدي وحبيب اللوز وفتحي البلدي ومحرز الزواري ومعاذ الخريجي ونادية عكاشة وكمال القيزاني ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة (وزير خارجية اسبق)
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس أنه تقرر ايضا رفض مطالب الافراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية
وفي سبتمبر 2023 أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالبحث في قضيتي « تكوين وفاق إرهابي » و »التٱمر على أمن الدولة » بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من ضمنهم يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ونادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقا) ومعاذ الخريجي (ابن راشد الغنوشي) وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون (وزير أسبق وقيادي بالنهضة)