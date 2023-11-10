إحالة ملف رجل الأعمال مروان المبروك على القطب القضائي الاقتصادي والمالي

قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية القاضي محمد زيتونة اليوم الجمعة ان النيابة العمومية بتلك المحكمة قررت التخلي عن ملف قضية رجل الاعمال مروان المبروك لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي
وقال زيتونة ان المبروك ، مثل اليوم امام النيابة العمومية التي قررت التخلي عن ملفه لفائدة القطب القضائي المذكور والذي قرر التمديد في ايقافه لمدة 5 ايام اخرى يتم احتسابها فور انتهاء فترة الايقاف الاولى الاحد المقبل
وتم ايقاف المبروك على ذمة القضاء يوم 7 نوفمبر الجاري بناء على شكاية مقدمة ضده من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة وتتعلق بشركة تمت مصادرة اجزاء من راسمالها في سنة 2011
وتمت مباشرة الابحاث مع المبروك اثر ايقافه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة
وتتعلق التهم الموجهة الى مروان بجريمة استيلاء موظف او مؤتمن على اموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مشيرا الى ان الشركة المعنية هي : مجموعة سيدة