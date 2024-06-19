إحالة راشد الغنوشي واخرين على الدّائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس

أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف حبيب الطّرخاني، بأنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تولّت بتاريخ يوم امس الثلاثاء 18 جوان إحالة المتّهمين راشد الخريجي (الغنوشي)، ويوسف النّوري، وأحمد المشرقي، ورفيق بوشلاكة، وماهر زيد، ومحمد الصّامتي، ومقداد الماجري، وبلقاسم حسن، ومحمد القوماني، وعبد الله السّخيري، وموفّق الكعبي ومحمد شنيبة، على الدّائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس
وقال الطرخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّ التهم التي احيل عليها رئيس حزب حركة النّهضة ومن معه لمقاضاتهم ، تتعلق « بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي » و »الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السّكان على مهاجمة بعضهم البعض » وذلك طبق الفصول 68 و72 من المجلّة الجزائيّة.