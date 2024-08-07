إحالة المحامية سنية الدهماني على المحاكمة بسبب قضية رفعتها ضدها هيئة السجون

قررت دائرة الاتهام التاسعة لدى محكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء احالة المحامية و الإعلامية سنية الدهماني، بحالة ايقاف، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون اثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون في تونس
وتقرر احالة الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية من أجل تهم تتعلق بتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج واعداد أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والاضرار بالأمن العام وكان المستهدف منه موظفا عموميا ومعالجة معطيات شخصية
و قررت محكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء تعيين موعد جلسة لدى الدائرة الجناحية ليوم 20 أوت الجاري للنظر في طعن المحامية سنية الدهماني ضد الحكم الابتدائي القاضي بسجنها مدة عام واحد مع النفاذ العاجل وفق ما اوردته اذاعة موزاييك
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق سنية الدهماني قبل أن يقرر إحالتها على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها من أجل تصريح اعلامي أدلت به ليتقرر اثرها الحكم بسجنها مدة عام واحد مع النفاذ العاجل.