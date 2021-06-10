أكد اليوم نزيه الصويعي عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي، أن الاختبار الذي تم بموجبه إيقاف منوبه مدلس وأنه تمت إحالة فتح تحقيق في الخبراء الثلاثة الذين قاموا بهذا العمل
وقال الصويعي، خلال نقطة اعلامية، مساء الخميس، انه تم اليوم إحالة الخبراء المكلفين بإجراء الاختبار في قضية نبيل القروي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تعمدهم تغيير الحقيقة والتدليس وهي الجريمة التي نص عليها الفصل 11 من القانون 61 المؤرخ في 23 جوان 1993 و المتعلق بالخبراء العدليين، والتي ينص على عقابها الفصل 72 من المجلة الجزائية وعقوبتها السجن مدى الحياة. ويعتبر الخبير متعمدا عندما يكون تغيير الحقيقة لا يمكن أن يقع فيه مثله من الخبراء