إحالة الأستاذة إسلام حمزة على التّحقيق تهدف إلى ترهيب المحامين وإسكاتهم

إحالة الأستاذة إسلام حمزة : تواصل هرسلة أعضاء هيئة الدفاع
تُعلم هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المُعتقلين في ما يُعرف بقضيّة « التآمر » أنّه تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة عضوة هيئة الدّفاع الأستاذة إسلام حمزة على التّحقيق بموجب مكتوب مرسل من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس
وإذ تذكّر هيئة الدّفاع بالإحالتين السابقتين لكل من الأستاذين العياشي الهمامي و عبدالعزيز الصيد، فإنها تعتبر أنّ هذه الإحالة الجديدة تندرج في إطار مواصلة هرسلة أعضاء هيئة الدفاع وترهيبهم في سياق متصاعد من القضايا الملفقة ضدّ المُحامين المُدافعين عن النُّشطاء السياسيين المُعارضين ممّا يشكّل تهديدا خطيرا لحقّ الدّفاع
وتبعا لذلك، فإن الهيئة تندد بهذه الإحالة و كل الإحالات المماثلة التي تهدف إلى ترهيب المحامين وإسكاتهم
و يهمّ الهيئة أن تعبّر عن تمسّكها بالثّوابت التي أعلنتها منذ تأسيسها إعلاء لأخلاقيّات المهنة وشجاعةً في الإصداع بالحقّ والدّفاع عن الحرّيّة ومواجهة الظّلم، كما أن مثل هذه الإحالات لن تزيد الهيئة إلا ثباتا وإصرارا على القيام بواجب الدفاع على أكمل وجه، مواصلة في الإضطلاع بدورها في حماية الحقوق و الحريات، سدّا منيعا في وجه كل الإنحرافات، تكشف الخروقات الإجرائية وتفضح كل إنتهاك للحقوق الأساسية لمنوبيها المعتقلين ظلما بلا ذنب ارتكبوه ولا جريمة إقترفوها
وختاما، فإننا ندعو مجدّدا الهيئة الوطنية للمحامين للقيام بدورها التاريخي والمبدئي في حماية منظوريها
تونس في 14 جوان 2023
هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة:التآمر
بيان للرأي العام