إثرعنف الترسانة المهولة من القوات الامنية، عبير موسي تقيم بالمصحة تحت المراقبة الطبية

على إثر العنف الذي مارسته الترسانة المهولة من القوات الامنية التي تم تسخيرها لدفع المتظاهرين بوحشية ورش الغاز والضرب بالماتراك لمنعهم من الوصول الى مكان الوقفة الاحتجاجية أمام هيئة الانتخابات رغم قيام الحزب بالاعلام طبق القانون وتحديد مكان الوقفة بدقة وعدم صدور أي اعتراض رسمي سابق من السلط على ذلك، يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن رئيسته الأستاذة عبير موسي تقيم الآن بالمصحة تحت المراقبة الطبية في انتظار إستكمال الفحوصات والأشعة الضرورية
كما تجدر الإشارة إلى أن عملية القمع الوحشية أسفرت عن جروح وأضرار متفاوتة لدى قيادات ومناضلي ومناضلات الحزب استوجبت التدخل الطبي العاجل
نتمنى الشفاء لرئيسة الحزب ولكافة الضحايا وسنعلم الرأي العام بكل المستجدات في الإبان
تونس في 08 جويلية 2022
بـــــــــــلاغ