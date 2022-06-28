إبراهيم بودربالة يشكر الذين ساندوه

إثر إنتهاء المحاولة الفاشلة الرامية لارتهان مهنة المحاماة وإخضاعها لتسيير خارجي عن هياكلها المنتخبة ، يسر عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن يعبر عن شكره لكل من ساند المحاماة مجلسا و عميدا في هذه الأزمة المفتعلة والرامية لتقسيم المهنة و تشتيتها و خاصة كافة الزميلات والزملاء وكل الأحرار في الوطن
كما لا يفوت السيد العميد بإسمه و إسم السادة أعضاء مجلس الهيئة أن يتقدم بجزيل الشكر للشخصيات الوطنية الممثلة للمنظمات الوطنية و المجتمع المدني و الذين عبروا له عن مساندتهم عند مواجهة المحاماة لتلك الهجمة و هم
أولا : السيد سمير ماجول (رئيس الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية )
ثانيا : السيد نور الدين الطبوبي (الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل )
ثالثا : السيد جمال مسلم (رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان )
رابعا : الأستاذة راضية الجربي (رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية )
العميد
إبراهيم بودربالة