أُهْدِي « بِيزُو » لوزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة الجندي المزرطي

25/07/2021 |

كي نسمع بـ « المجموعات الفوضوية » الي حكات عليهم حركة النهضة ليوم في بيانها نتفكر طول مليشيات أنصار الشريعة وروابط حماية الثورة الي اندمجو في هياكلها وزرعتهم في مجلس النواب وباقي مؤسسات الدولة..
كي نسمع جملة « العصابات الاجراميّة التي يتمّ توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها » ما نتفكر كان طلع البدر علينا .. نتفكر زادا اغتيال الشهيد محمد البراهيم كيما نهار ليوم وشكون ينسى الشهيد شكري بلعيد وكل شهداء تونس
كي نسمع جملة: الاعمال الإرهابية لن تثنيها عن خدمة التونسيين والانحياز الى مصالحهم
ما نعرفش أناهي منهم بالظبط ؟ ممكن من باب سويقة وإنت جاي.. الحق بارشا بارشا دم

أعوام من الفشل والشد إلى الوراء والكذب والنفاق والزيف وتشليك المجتمع والدولة وتجويع المواطن، الجوع بكامل مستواياته.. الحق إلي تزرع تحصد ومازال .. ظهر البهيم وفى
في الاثناء bisous لرئاسة الجمهورية إلي تتعالى على عيد الجمهورية من خلال الفلسفة الفذّة والفكر الثاقب لخليفة بربطة عنق

و « بِيزُو » لوزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة الجندي المزرطي من خدمة الشعب

سيماء المزوغي