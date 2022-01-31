أيّ اصلاح للمنظومة التربويّة ؟

أعلن رئيس الجمهورية في خطابه الأخير عن مشروع سيتمّ إعداده قريبا يتعلّق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم ويتضمّن تصوّرا جديدا للتربية
وإذ يُرحّب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بمشروع إصلاح التعليم من الناحية المبدئيّة، فإنه يُؤكّد على أن عمليّة دقيقة وحساسة مثل إصلاح المنظومة التربويّة يجب أن تقوم بها الدولة في ظل مؤسسات منتخبة وقارّة وليس في فترة حكم انتقالي وفي ظروف استثنائية
ونظرا إلى ما يُمثّله التعليم من أهميّة قصوى في التأسيس لمجتمع مُتحضّر، فإن المرصد يُؤكّد على أن الإصلاح لا يُمكن أن يقوم به إلا أصحاب الكفاءات العالية من ذوي الاختصاص، من غير المُتحزّبين، وبعيدا عن الإيديولوجيّات، مع تشريك منظمات المجتمع المدني التقدمية لتسهر على التزام الإصلاح بالأهداف الأساسية التالية
– تربية الناشئة على حب الوطن والتعلق به على أن يكون تاريخ تونس الثري محل فخر ومصدر شعور قوي بالانتماء وعنصر اندماج ثقافي واجتماعي
– تدريب التلاميذ على مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين
– تدريب الأطفال على الفكر النقدي وإعمال العقل ورفض المسلّمات البالية، وترويضهم على قبول مبدأ النسبية وتعدد الأفكار وتباين الآراء وقيم التسامح ونبذ العنف
– بثّ روح الانفتاح على اللغات والثقافات والحضارات والمعتقدات الأخرى
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي