أوراق الشجرة، وجذورها

مشاكل الصحة وما شاب اللقاحات من مضاربات، والماء وما اتّسم به من ندرة وسوء التوزيع، والتجارة وما ينخرها من احتكار، والأمثلة عديدة للمشاكل المتراكمة التي يُعاني منها الشعب التونسي جرّاء انعدام الكفاءة والأخلاق والوطنية لدى أهمّ مكوّنات السلطة التي أدارت شؤون البلاد في العشرية السابقة. وهي القضايا التي أبدى رئيس الجمهورية اهتماما خاصّا بها في الأيام الأخيرة مُحاولا إيجاد الحلول الملائمة لها
طبيعي إذن أن يلقى رئيس الجمهورية استحسان الجماهير العريضة لاهتمامه بشؤونها الحياتيّة اليومية. ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: هل ستتمّ الاستجابة لأوامره حتى يتمّ القضاء على الفساد بجميع أنواعه وفي مختلف المجالات والجهات التي ترعرع فيها طيلة العشرية الماضية؟ وهل أن معالجة هذه المشاكل كافية للقضاء جذريا على الفساد بجانبيه السياسي والاقتصادي؟
شخصيّا أشك في ذلك، لأسباب عديدة
فالماسكون بزمام الإدارة في كافة الميادين وفي كل مستويات القرار والتنفيذ تمّ تعيينهم من قبل حركة النهضة وأتباعها، تنفيذا لسياسة « التمكين » الإخوانية. ولقد استوجب ذلك سنوات من الحكم ومن التمحيص الدقيق في طبيعة واختصاص كافة المناصب بمختلف مستوياتها، وفي سجلّ كل الذين يحتلّونها لدرجة أن الإدارة أصبحت « مضمونة » بنسبة قريبة جدا من 100%. فاحتل الكراسي ارهابيّو سليمان والدواعش العائدون من سوريا وليبيا، والمُقرّبون عائليّا وفكريّا من الحكّام، وصولا إلى المُؤلّفة قلوبهم
وفي غياب حكومة كفاءات وطنية مُستقرّة، لنا أن نتساءل من أين سيأتي الرئيس بمن سيُنفّذ قراراته؟ ورغم وجود جيش وطني نظامي تحت إمرته، هل يعلم بوجود « جيش » إداري إخواني من ولاة ومعتمدين ومديرين بالوزارات وبمختلف مؤسسات الدولة مهمّتهم التخريب من الداخل؟
من ناحية أخرى، نعلم جميعا أن تراكم أزمات تونس بمختلف أشكالها مُتأتّ من المشكل الأصلي، وهو مشكل سياسي بالأساس. فتخريب البلاد جاء نتيجة سياسة الحزب الذي حكم البلاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، طيلة الفترة السابقة. وهي سياسة تهدف إلى نسف أسس الجمهورية المدنية خدمة لأجندا أجنبية خبيثة، تعمل في السريّة بأموال طائلة. ومن أجل ذلك، لم يقع « التمكين » في الإدارة التونسية برمتها فحسب، بل تمّ أيضا بعث هياكل موازية لهياكل الدولة الرسمية، من أمن موازٍ واقتصاد موازٍ… وحتى من دين موازٍ. كما تمّ السطو على خزينة الدولة، وعلى شبكات المعلومات، وعلى المعلومات الشخصية للأصدقاء والأعداء، وعلى وسائل الإعلام العمومية والخاصّة، وعلى المساجد والمدارس… وباختصار، تمّ السطو على تونس العميقة، طبعا بالكذب، وبالترهيب بسلاح الملفات، وبالترغيب بالمال الفاسد. أي أنهم نجحوا في التأسيس لدولة موازية تنتظر الإذن للاستحواذ على الدولة الرسمية
كل ذلك معلوم من القاصي والداني. والذي يعرفه الجميع أيضا هو أن ما يظهر للعيان من غلاء في الأسعار وندرة المياه وما إلى ذلك من المشاكل الحياتية الظاهرة… ما هو إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، الجليد العظيم المخفي الذي تمّ بناؤه بدقّة وبسريّة تامّة
فهل أن قطع الجزء الظاهر سيُذيب الجليد العظيم المخفي؟ هل أن قطع أوراق الشجرة السامّة سيقضي على عروقها المُمتدّة في الأرض؟ طبعا لا
فالتونسي يطمح إلى بناء تونس جديدة، جمهورية ديمقراطية مدنية، يعلو فيها القانون على الجميع، تكون فيها المؤسسات واضحة المعالم والأهداف ويكون فيها المواطنون مُتساوين تماما أمام القانون. وأُقرّ بأن هذا الهدف ليس بالسهل تحقيقه. ذلك أن هذا البناء سوف لن يكون على سطح أرض مبسوطة سليمة، وإنما سيكون على أرض تُخفي ألغاما كثيفة. ولا يُمكن الدوام للبناية الجديدة المُزمع إقامتها إلا إذا تمّ البحث الدقيق على كل لغم والقضاء عليه
لذلك، فإن التسريع في انجاز هذا الصرح مطلوب، على ألّا يتّسم بالتسرّع بالنظر إلى ما في الطريق من مخاطر. ولا تقتصر هذه المخاطر على الألغام الخفية فقط وإنما هي تتمثّل بالخصوص في إمكانية إعادة بناء بيت الخصم الذي انهار وتقديمه في ثوب جديد خبيث مُتنكّر، قد يسقط بعضهم في فخّه، ويرون فيه وجها مُغايرا لوجهه القبيح المعهود وقابلا، في الظاهر، للتعامل والتحاور معه. وتلك الطامّة الكبرى
لذلك أودّ أن أقول للرئيس قيس سعيّد: إذا جاءك أحدهم ليقول لك « الله الفوق وأنت تحت »، فأذكّرك أنه قالها لغيرك في زمن غير بعيد، وأنت تعلم ما فعل به
بقلم منير الشرفي