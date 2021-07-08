أنس الشابي يسلخ الطمّاع مصطفى بن أحمد قلاب الفيستة و بيدق الإخوانجية

عاد مصطفى بن أحمد إلى الشكاس مرة أخرى ففيما يخصني أحمد الله أن عرضي نظيف ولم يتمكن الاخوانجية من العثور لي على أي زلة أدبية أو مالية يمكن أن تستعمل للتشهير بي فأرشيفات الوزارات التي اشتغلت فيها جميعها لديهم ولم يجدوا ما يقدح في ذمتي لا قولا ولا فعلا فالقوادة تبقى آثارها واستعملت لإسكات بعض الأصوات ولكن في حالة أنس المسألة مستحيلة، أول إنجاز صنعه الجبالي وعبو ومن لف لفهما لما وصلوا إلى الوزارة الأولى حيث كنت أشتغل أنهم فتشوا علهم يجدون ما يمكنهم من تبرير إنهاء إلحاقي ولكنهم لم يجدوا فالتجؤوا إلى تدليس رسالة طلب إنهاء إلحاق وأمضوا بدلا عني وقد نشرت ذلك موثقا في كتابي « فايسبوكيات إسلاموية »، فحلفاؤك يا مصطفى يعرفون أقدار أنفسهم مع أنس لا يتجرؤون عليه لأنهم لم يجدوا له ما يشين رغم شدته عليهم ورغم عداوته المعلنة لهم منذ ثمانينات القرن الماضي ولأنهم يعلمون جيدا أنه صادق فيما يقول ولا يقبل المساومة
أما علاقتي بالنظام السابق فهي علاقة مكنتني من مواجهة تتار العصر وهمجه ولم أعيّن رقيبا للكتب لعلاقة خاصة أو توصية بل لأنني كنت أكتب أيامها في الصحافة بصورة تكاد تكون يومية ضد الإخوانجية وهو ما لفت أنظار الرئيس زين العابدين بن علي رحمه الله فأمر بنقلي إلى وكالة الاتصال التي بقيت فيها سنة واحدة لاعتراضي على أسلوب عملها رغم أن مرتباتها وسفراتها مجزية لأنقل بعدها إلى وزارة الداخلية وفي عملي هناك لم أقبل أي تدخل أو وساطة بل كانت قناعاتي هي التي تحدد موقفي من هذا العنوان أو ذاك وهو ما جرّ علي عداوات ما زالت آثارها لحد لآن وتظهر لدى عمي البصر والبصيرة الذين يرددونها إلى يوم الناس هذا، والمحصلة أن اتهام أنس بالقوادة والطحين هو من قبيل الهذر والشتم الذي لا سند له فالتقارير التي كتبتها حول كتب منعتها جميعها نشرتها فيما بعد في كتبي الرائجة بين الناس
نأتي الآن إلى مصطفى بن أحمد هذا الشخص عرفته أيام كنت في الحزب الشيوعي ولم يكن يتكلم كان دائم الصمت وبطبيعة الحال أسباب ذلك معلومة، فيما بعد التقطه إسماعيل السحباني ووضعه في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل إذ وجود بعض العوام والجهلة هناك ضروري للتحلية وللتحايل على فقراء الأمة ومستوري الحال فيها فالحبيب عاشور رحمه الله أبدى امتعاضه في مرة من المرات لغلبة المثقفين في قيادات الاتحاد ويبدو أن السحباني التقط الفكرة ولم يجد أفضل من مصطفى بن أحمد فعينه في المكتب التنفيذي، غاب اسمه بعد ذلك لسنوات ولم نسمع به لا في النشاطات العامة ولا في غيرها إلى أن جاء الباجي فالتقطه من جملة ما التقط ليدخل مجلس باردو نائبا ويصبح المدافع عن التوافق الموبوء بين النداء والاخوانجية بعد أن غدر الباجي بناخبيه وأذكر أننا في جلسة في مقهى باريس وكان مصطفى معنا أبدينا رفضنا للتوافق باعتباره خيانة للناخبين فرد علينا المذكور « باش تذلونا بأصواتكم »، لما صعدت أسهم الشاهد وتمسك بالوزارة بعد أن حرضه الإخوانجية على الانقلاب على الباجي لم يتخلف مصطفى عن الالتحاق بصف الخونة فانقلب على الباجي من جملة المنقلبين واليوم واضح وجلي أن حزب الشاهد ليس إلا تابعا من تبع الغنوشي حيث يحتل مصطفى رئاسة كتلته في المجلس، بعد كل هذا يجد مصطفى في نفسه الجرأة في الدفاع عن الباجي وفي الحقيقة هو يدافع عن فضيحته بعدم الطعن في صندوق دشرة قطر فلجأ إلى التخفي تحت ستار الباجي، فأيُّنا طحان وقواد ؟ من تمسك بموقفه منذ ثمانينات القرن الماضي ورفض أن يكون أداة طيعة في يد السلطة بل استخدم كل ما توفر لديه من إمكانيات في الانتصار لقضيته التي هي مقاومة الإخوانجية أو ذاك الذي لم يعرفه الناس ولا ظهر في الساحة إلا بخدماته للسحباني أولا وللباجي ثانيا وللشاهد ثالثا وللغنوشي رابعا ثم أي قضية دافعت عنها يا سي مصطفى حتى تتجرأ علينا
قال المازني الدهر كفيل بأن يحجب عن المرء كل ما زاد على حقه وأعتقد أنك وأمثالك إلى مزبلة التاريخ ولن يذكركم أبناؤنا مستقبلا إلا ضمن كبار الخونة الذين يقف على رأسهم المقبور الباجي قائد السبسي الله لا رحم الكلب
أنس الشابي