أنا يقظ تتقدّم بشكاية جزائية ضدّ إبراهيم بودربالة من أجل شبهة استخلاص فائدة له ولغيره دون وجه حقّ

أودعت منظمة « أنا يقظ » شكاية جزائية ضدّ السيد إبراهيم بودربالة بصفته رئيسا لمجلس نواب الشعب وذلك فيما يتعلّق باصداره لقرارات تتعلّق بإسناد منح استثنائية للنواب في مناسبتين اثنين تقدّر قيمتها الجملية بستة آلاف دينار للنائب الواحد
🔵وحيث أنّ ما أقدم عليه السيد إبراهيم بودربالة يعتبر من قبيل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة له وللغير وللإضرار بالإدارة وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية
🔵كما أنّ استغلال رئيس مجلس نواب الشعب بصفته مكلفا بالإشراف على المجلس لاستخلاص هذه الفائدة يعتبر جريمة على معنى الفصل 97 من المجلة آنفة الذكر الذي ينصّ على أنّه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته
⬅️وحيث تجد منظّمة « أنا يقظ » أنّ هذه المنح التي ما انفكّ أعضاء مجلس نواب الشعب تمتيع أنفسهم بها في وضع تعيش فيه البلاد أحلك فتراتها اقتصاديا واجتماعيا وتلتجأ فيها بصفة مستمرّة الى الاقتراض داخليا وخارجيا لسدّ العجز يعدّ ضربا من الأنانية وانعداما للمسؤولية من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب
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