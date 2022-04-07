أمين محفوظ يكشف عن المجموعة التي بحثت في القطع نهائيا مع طريقة التمثيل النسبي على القائمات

نشر منذ حين أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ التدوينة أسفله مصححوبة بالصورة أعلاه
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الرباعي الذي اجتمع يوم 7 أفريل 2018 بشاطئ بوجعفر، سوسة للبحث في القطع نهائيا مع طريقة التمثيل النسبي على القائمات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب
طريقة الاقتراع بالأغلبية على الأفراد فرصة لتغيير المشهد السياسي
لا داعي للخوف، على الحوار الوطني في شكله الجديد أن يزيل كل التخوفات باعتماد آليات تسمح فعلا بحضور معتبر للمرأة و استبعاد العروشية والقبلية
علينا أن نتخلى عن الدعاية العدائية بطريقة : هذا على الحساب قبل أن نبدأ بقراءة الكتاب