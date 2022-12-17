أمين محفوظ يعتبر أن الشعب التونسي سحب الوكالة من قيس سعيد بنسبة92 في المائة

نشر منذ دقائق أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ التدوينة أسفله
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في انتهاء الوكالة
بعد نهايتها بموجب دخول دستور 17 أوت 2022 حيز النفاذ، تعتبر مقاطعة قرابة 92 % من الشعب التونسي للانتخابات التشريعية بمثابة سحب لوكالة قيس سعيد في ممارسة مهام رئيس الجمهورية التونسية
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واكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح اعلامي انّ 92 بالمائة من الشعب التونسي قاطع
الإنتخابات وهي اجابة من الشعب لقيس سعيّد بعدم رضائه على الانتخابات وعلى الخيارات التي انتهجها.
واعتبر محفوظ أنّ قيس سعيّد افتقد الشرعية واليوم فقد المشروعية، وأجابه الشعب عن خياراته ومراسيمه بمقاطعة الإنتخابات، مشدّدا على ضرورة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.