أمين محفوظ يدعو الرئيس قيس سعيد إلى عدم ختم التعديلات الخاصة بالمحكمة الدستورة

المحكمة الدستورية والحيلة في ترك الحيل
على مجلس نواب الشعب انتخاب الكفاءات
أمين محفوظ
قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، إن اللقاء الذي جمعه مؤخرا برئيس الجمهورية، قيس سعيد، مع عدد آخر من الخبراء، كان هدفه الاستماع إلى آرائهم بخصوص التعديلات التي تمت المصادقة عليها في مشروع قانون المحكمة الدستورية
ودعا محفوظ، في تصريح لــإذاعة « جوهرة أف أم » اليوم الإربعاء، رئيس الدولة بعدم ختم التعديلات، قائلا « مخزن مسكر ولا كرية مشومة »، بحسب تعبيره، مؤكداً أنه مع تعديل القانون لكن ليس بالصيغة المقدمة من طرف الحكومة
واشار إلى أن « المحكمة الدستورية لا يجب أن تكون شكلية وتقطع الطريق أمام دولة القانون »، وفق قوله
وأوضح محفوظ أنه قد وقع ضرب مشروعية المحكمة وكفاءة أعضائها (12 عضوا منهم 3 غير مختصين في القانون)، و : لم يكن هناك منذ البداية نية لإرسال محكمة دستورية تضمن علوية الدستور
وتابع أن « حق الفيتو » موجود في الدستور و أنه بإمكان رئيس الدولة إعادة المشروع للبرلمان للتعديل