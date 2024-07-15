أمين محفوظ يؤكد أن هيئة بوعسكر للإنتخابات لا تضمن نزاهتها لأنها إستولت تجاوزا على إختصاصات المشرّع

قال أستاذ القانون الدستوري ، أمين محفوظ ، إن « هيئة الإنتخابات إمتنعت عن أداء دورها في تحديد تاريخ الإقتراع وإستولت على إختصاصات المشرّع » وفق تصريحه
وإعتبر محفوظ خلال حضوره ضيفا في برنامج بوليتيكا أمواج « جوهرة . أف. آم »، أن المناخ العام لم يكن مناخا لعبت فيه هيئة الإنتخابات دورا في ضمان حريّة ونزاهة وشفافية الإنتخابات المرتقبة.وأضاف ، أنه كان من المفروض أن يصدر القرار الترتيبي الخاص بقواعد وشروط الترشّح لرئاسية 2024، منذ 9 أشهر، لتوفير فرصة للطعن أمام القضاء ، قائلا : ماهيش غمّان شواشي وإلا حُصيلة
وأشار ضيف بوليتيكا ،إلى أنه من بين شروط نزاهة الإنتخابات ، هو سلامة القواعد القانونية وإحترام القاعدة الدنيا للقاعدة العليا