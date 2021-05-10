أمير قطر يصل السعودية على حساب الإخوان

وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مساء الإثنين، إلى جدة، ي أول زيارة للسعودية بعد قمة المصالحة الخليجية التي استضافتها المملكة في شهر جانفي الماضي
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن أمير قطر : وصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي (في جدة)
وأضافت : كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير البلاد سيتوجه إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للسعودية
وذكر البيان آنذاك أن : الزيارة تأتي تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
وأضاف أنه : خلال الزيارة سيجري خلالها مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حول العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزيارة أمير قطر للسعودية، الأولى بعد قمة العلا والمصالحة الخليجية التي جرت في المملكة شهر جانفي الماضي، بحضور الشيخ تميم بن حمد
وفي شهر جانفي الماضي ، جرى الإعلان في القمة الخليجية الـ41 بالسعودية والتي حضرها الشيخ تميم، عن توقيع اتفاق للمصالحة ينهي مقاطعة لقطر بدأتها، في جوان 2017 كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر لمساندة قطر جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في البلدان الأربعة
ولاحقا، جرى استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، بعد أزمة هي الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981